Відомий український актор Тарас Цимбалюк, відомий за ролями в серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", викликав фурор одним фото

Як передає Politeka.net, фотографія з'явилася на сторінці артиста в Instagram.

Тарас Цимбалюк показав свій фотопортрет. Він зображений в розстебнутій на грудях сорочці. На знімку він виглядає досить брутально, чому сприяють темні тони і великі металеві прикраси.

На тілі актора помітні кілька татуювань. Зокрема у нього на руці видніється напис "Nasoloda".

Відзначимо, багато користувачів мережі висловили занепокоєння станом актора, який нещодавно отримав травму під час зйомок. Як відомо йому зламали ніс.

Давати велику відповідь на питання шанувальників Цимбалюк не став, обмежившись лише смайликами.

Відзначимо, користувачі Мережі в захваті від того, як виглядає актор.

"Передпліччя не гірше, ніж у армреслера», «як завжди, Ух! На висоті, клас», " насолода👍 гарне фото!! Чудово виглядаєте!! Скільки живу, хочу тату зробити, але зупиняють забобони», «Шикарний актор», - сиплють компліментами шанувальники артиста.

Раніше Тарас Цимбалюк поділився подробицями про свою травму, яку отримав на зйомках.

Нагадаємо, покалічений Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" показав, що сталося з його обличчям.

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