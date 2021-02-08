Відомий український актор Тарас Цимбалюк, відомий за ролями в серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", викликав фурор одним фото
Як передає Politeka.net, фотографія з'явилася на сторінці артиста в Instagram.
Тарас Цимбалюк показав свій фотопортрет. Він зображений в розстебнутій на грудях сорочці. На знімку він виглядає досить брутально, чому сприяють темні тони і великі металеві прикраси.
На тілі актора помітні кілька татуювань. Зокрема у нього на руці видніється напис "Nasoloda".
Відзначимо, багато користувачів мережі висловили занепокоєння станом актора, який нещодавно отримав травму під час зйомок. Як відомо йому зламали ніс.
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Давати велику відповідь на питання шанувальників Цимбалюк не став, обмежившись лише смайликами.
Відзначимо, користувачі Мережі в захваті від того, як виглядає актор.
"Передпліччя не гірше, ніж у армреслера», «як завжди, Ух! На висоті, клас», " насолода👍 гарне фото!! Чудово виглядаєте!! Скільки живу, хочу тату зробити, але зупиняють забобони», «Шикарний актор», - сиплють компліментами шанувальники артиста.
Раніше Тарас Цимбалюк поділився подробицями про свою травму, яку отримав на зйомках.
Нагадаємо, покалічений Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" показав, що сталося з його обличчям.
А ще Politeka писала, що біда трапилася із зіркою "Спіймати Кайдаша" Цимбалюком на зйомках, подробиці і фото.
Також Politeka повідомляла, що зірка" Спіймати Кайдаша "Цимбалюк вразив рельєфним тілом, відчинивши сорочку.