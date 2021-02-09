Украинский актер Тарас Цымбалюк, который сыграл в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", удивил внешним видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал анонс сериала, в которой будет сниматься. Поклонники были ошеломлены внешним видом звезды. Под глазами у Тараса красовались два синяка. При этом разбитый нос уже был не так заметен. Вероятно, его актеру скрыли гримом.

Одет актер был в рубашку цвета хаки. Стоит отметить, что выглядел Цымбалюк неважно.

«Коллеги или любовники? Увидим через неделю. «Вскрытие покажет-2», - отметил Цымбалюк, в результате чего стало понятно, что он рекламирует новый сериал.

Как известно, во время съемок главному красавцу украинского кино разбили нос. Партнер по съемкам не рассчитал удар, да и к тому же поскользнулся во время постановочной драки. В результате у Цымбалюка оказался разбитым и счесанным нос. Вероятно, синяки на лице актера тоже появились из-за травмы.

Ранее мы писали, что эффектный Цымбалюк расстегнул рубашку, показав отменную физическую форму. Кубики пресса свели с ума поклонниц актера. А растительность на лице придала образу силы и мужественности.

Напомним, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" пострадал на съемках, детали ЧП и что ждет актера: "Сразу лужа крови…".

А еще Politeka писала, что мускулистый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" расстегнул рубашку и свел украинок с ума: «Наслаждение».

Также Politeka сообщала, что раздетый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" заставил сердца украинок биться чаще: "Капец, ты мощный".