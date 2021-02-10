Перш ніж стати популярними, кожен з артистів пройшов через багато

Щоб стати популярним і відомим артистом, виконавці-початківці намагалися по максимуму: змінювали імідж, манеру виконання, міняли зачіски, потрапляли в скандали або навпаки – ретельно підбирали своє оточення. Представляємо вашій увазі топ рідкісних фото зірок, зроблених до популярності.

Молодість Тіни Кароль була досить скромною, але вже успішною, адже займатися музикою майбутня артистка почала ще з юних років. Тіна навчалася в музичній школі, а пізніше вступила до Київського вищого музичного училища. Потім популярність співачку не змусила довго чекати і артистка тріумфально виступила на" Новій Хвилі " в 2005 році: зірка посіла друге місце в конкурсі і отримала приз від Алли Пугачової.

Настя Каменських провела свою молодість досить насичено-дівчина не тільки постійно подорожувала, вона також вчила Іноземні мови і багато займалася співом. Зірка закінчила музичну школу по класу фортепіано. Також Настя 8 років серйозно займалася балетом.

У 2004 році майбутня співачка вступила до українсько-американського вузу на факультет зовнішньої економіки. У цьому ж році Настя виграла Гран-прі на музичному конкурсі «Чорноморські ігри».

Надя Дорофєєва також знала з дитинства, ким вона стане. Дівчина відразу навчалася і танців, і співу в двох школах. У 12 років Надя почала вигравати конкурси в області музики і танців, пізніше Надя потрапила в проект групи "м.ч. с.". Через два роки вона покинула колектив і почала сольну кар'єру, але досить швидко стала учасницею «Время и Стекло».

Музикою майбутній артист Олег Винник і кумир мільйонів почав захоплюватися ще в шкільному віці. У студентські роки Винник грав на гітарі в місцевому колективі, а його зачіска розбурхувала всіх прихильниць. У 21 рік Олег був солістом Черкаського заслуженого українського народного хору ім. Т. Г. Шевченка.

Кар'єра Дмитра Монатіка починалася бурхливо і зовсім не з ролі співака. Спочатку молодий чоловік виступав в якості одного з учасників танцювального колективу DBS Crew, з яким часто гастролював.

А коли артиста зірку помітила Наталія Могилевська, то запросила його танцювати у своєму балеті. У 2011-му знаменитість випустив свій перший кліп "ТайУлетаю", який зняв на телефон і прославився не менш яскраво, ніж інші артисти.

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