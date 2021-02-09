25-річну співачка Аліну Гросу перетворили копію Ірини Білик

Таке оригінальне сторіс з'явилося на сторінці Білик в Instagram, пише Politeka.net.

Співачка показала малюнок, зроблений фанатами. Білик і Гросу зобразили пишногрудими красунями, які виявилися дуже схожі між собою. При цьому 50-річна Білик і 25-річна Аліна Гросу виглядають ровесницями.

Співачок зобразили з розпущеним рівним білявим волоссям, пишними губами і не менш пишним бюстом в глибоких декольте.

Ірина Білик ніяк не стала коментувати мистецтво шанувальників, тільки зробила репост в собі в сторіс.

Нагадаємо, раніше, яка відсвяткувала свій 50-річний ювілей в 2020 році, Білик показала свіжі кадри виглядала зовсім юною.

Ірина Білик застосувала спеціальний фільтр для відео, який зробив з неї практично дитину, правда з яскравим макіяжем.

"Чомусь схожа на Аліну Гросу в чотири роки. Ось так от з родичами буває", - каже співачка на відео.

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Відзначимо, всупереч існуючій думці, сама Гросу якось заявила, що Білик не є її справжньою хрещеною. Насправді Білик хрестила брата Аліни.

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