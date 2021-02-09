25-летнюю певица Алину Гросу превратили копию Ирины Билык
Такое оригинальное сторис появилось на странице Билык в Instagram, пишет Politeka.net.
Певица показала рисунок, сделанный фанатами. Билык и Гросу изобразили пышногрудыми красотками, которые оказались очень похожи между собой. При этом 50-летняя Билык и 25-летняя Алина Гросу выглядят ровесницами.
Певиц изобразили с распущенными ровными белокурыми волосами, пышными губами и не менее пышным бюстом в глубоких декольте.
Ирина Билык никак не стала комментировать искусство поклонников, только сделала репост в себе в сторис.
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Напомним, ранее, отпраздновавшая свой 50-летний юбилей в 2020 году, Билык показала свежие кадры выглядела совсем юной.
Ирина Билык применила специальный фильтр для видео, который сделал из нее практически ребенка, правда с ярким макияжем.
«Почему-то похожа на Алину Гросу в четыре года. Вот так вот с родственниками бывает», - говорит певица на видео.
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Отметим, вопреки бытующему мнению, сама Гросу как-то заявила, что Билык не является ее настоящей крестной. На самом деле Билык крестила брата Алины.
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