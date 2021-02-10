Українська співачка Аліна Гросу після розлучення, з'явилася в обіймах іншого

Восени минулого року стало відомо, що артистка розлучилася з російським бізнесменом Олександром Комковим, пише Politeka.net. Пара не прожила разом і року.

Попри негаразди в особистому житті, артистка продовжує будувати кар'єру, випускаючи нові хіти і кліпи. Цього разу зірка здивувала появою в обіймах актора Романа Полянського.

Блондинка була в червоному пальті, а її "кавалер" притиснувся до неї, надівши - сіре.

Виявилося, кадри були зроблені під час знімання нового кліпу на пісню "Полотенце". Прем'єра очікується 12 лютого цього року, про що Аліна розповіла в пості.

За півгодини публікація зібрала майже 8000 лайків і багато коментарів.

"Яка ви красива пара 😍 може ви вже нарешті одружитеся 😉", "чому один на одного і не дивитися, а так Фото прикольне", "вони будуть разом я знаю", " така красива пара🔥 🔥 🔥", " всі класні! Красива, гармонійна пара 😍", " Ви повинні бути разом! Дуже красива пара 🔥❤️❤️❤️", "красива пара. Чекаю весілля😍", " ❤️😍чому ви не пара?) ", "У вас любов чи ні?❤️❤️😍", "😍😍😍😍ну такі прям мі-мі-мі, слів немає🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, минулого року Аліна Гросу прокоментувала чутки про роман з Романом Полянським.

На той момент співачка розповіла, що оскільки обидва проводять багато часу за спільно роботою, у них виникла дуже тісна дружба.

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