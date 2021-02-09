Так і не зміг оговтатися після хвороби

Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс знову загримів до лікарні

Як передає Politeka.net, вночі швидка відвезла артиста в лікарню, оскільки у нього виникли проблеми з диханням, пише «Гордон».

Відомо, що зараз Чапкіс перебуває в реанімації Київської міської клінічної лікарні №6. Він у свідомості, оскільки зміг самостійно поспілкуватися з журналістами. Хореограф розповів, що йому поки що не встановили діагноз, але є підозра на залишкові явища після запалення легенів.

"У мене сковувало спину і ноги. Важко ходити і важко дихати", - розповів Чапкіс про свій стан.

Варто відзначити, що за зіркою добре наглядають. Сам головлікар лікарні стурбований здоров'ям хореографа.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Чапкіс вже лежав у лікарні із запаленням легенів. Пізніше зірку знову доставляли в лікарню в січні. Ситуацію погіршує поважний вік Чапкіса, адже в такому віці важко переносити серйозні захворювання.

Раніше ми писали, що Григорій Чапкіс скаржився на тривале відновлення після хвороби. В середині січня його виписали з лікарні, але артисту знадобилося багато сил, щоб повернутися до колишнього життя.

Нагадаємо, що син 90-річного Чапкіса з "Танців з зірками" показав, що успадкував від батька, запальні кадри:"Браво!".

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