Відома модель Шилпа Сетхі, яку називають індійською Кардашьян, поділилася новими образами
Молода дівчина пішла на серйозний ризик заради перетворення і навіть незважаючи на стрес і дикий біль – вона про це не шкодує. Як тільки Шилпа вирішила збільшити сідниці, вона зрозуміла, що це було ризикованим вибором, адже фактично потрапила в руки поганих хірургів і у неї почалися ускладнення.
Протягом декількох місяців Шилпа не змогла навіть нормально рухатися і сідати. Клініка виявилася обманщиками, а дівчина була травмована і тим не менше вона пішла знову на операцію, щоб все виправити і навіть витратила 60 тисяч доларів, після чого впоралася з трьома хворобливими процедурами.
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Тепер Сетхі без збентеження демонструє свої неймовірні достоїнства і хвалиться формами при будь-якій зручній можливості. У розділі Сторі вона показала, як приміряла відразу два різних образи і запропонувала вибрати кращий.
Також дівчина показала, як позує в чорній прозорій сукні, розвернувшись спиною. Сетхі взялася руками за волосся, хвалячись ефектними формами, яких зовсім не бентежиться.
"Чи можете ви відреагувати на мій коментар таким чином, щоб я побачив, що мій 2021 рік зроблений, люблю тебе", " можна сьогодні збільшити картинку?", "Я бачу твою красу", "я самотній, мені дійсно потрібна дівчина", "мрія будь-якого хлопця", " ти справжня дівчина, хоча..",- написали користувачі.
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