Известная модель Шилпа Сетхи, которую называют индийской Кардашьян, поделилась новыми образами

Молодая девушка пошла на серьезный риск ради преображения и даже несмотря на стресс и дикую боль – она об этом не жалеет. Как только Шилпа решила увеличить ягодицы, она поняла, что это было рискованным выбором, ведь фактически попала в руки плохих хирургов и у нее начались осложнения.

На протяжении нескольких месяцев Шилпа не смогла даже нормально двигаться и садиться. Клиника оказалась обманщиками, а девушка была травмирована и тем не менее она пошла снова на операцию, чтобы все исправить и даже потратила 60 тысяч долларов, после чего справилась с тремя болезненными процедурами.

Теперь Сетхи без смущения демонстрирует свои невероятные достоинства и хвастается формами при любой удобной возможности. В разделе Стори она показала, как примерила сразу два разных образа и предложила выбрать лучший.

Также девушка показала, как позирует в черном прозрачном платье, развернувшись спиной. Сетхи взялась руками за волосы, хвастаясь эффектными формами, которых совсем не смущается.

"Можете ли вы отреагировать на мой комментарий таким образом, чтобы я увидел, что мой 2021 год сделан, люблю тебя", "Можно сегодня увеличить картинку?", "Я вижу твою красоту", "Я одинок, мне действительно нужна девушка", "Мечта любого парня", "Ты настоящая девушка, хотя..", - написали пользователи.

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