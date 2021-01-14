Звезда показала себя, как есть

Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян приняла соблазнительную позу

Известная красотка поражает яркой внешностью в разных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз Ким предстала в лифчике и обтягивающих шортах.

Звезда надела столь откровенную одежду, чем впечатлила своих поклонников. Ким приняла довольно горячую позу, из-за которой она едва не вывалила бюст.

Красотка немного выгнулась и приняла позу на четвереньках. Упираясь о руки, она выставила стройную ножку в носочке.

Упругие ягодицы прекрасно смотрелись в обтягивающих шортиках и впечатляли красотой.

Завершил образ красивый кулон на шее.

Ким втянула животик, и посмотрела вперед, приоткрыв губы. Волосы звезды были распущенными и красивой волной опустились на плечо.

"Ночь!", - подписала снимок Ким.

За шесть часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети по достоинству оценили жаркий образ модели, написав ей массу приятных слов.

"Очень эффектно", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян рассказала, что идет на большие жертвы, чтобы ее тело было идеальным. Оказывается, звезда просто одержима идеей избавиться от лишних килограммов.

Звезда стала выпускать собственную линейку утягивающего белья, которое ей самой помогало после родов.

Люди восхищались фигурой недавно родившей женщины, но та говорила, что носит корректирующее белье и в этом и есть ее секрет.

Красотка сейчас не носит обычные бюстгальтеры и стринги, отдавая предпочтение моделям из натурального хлопка.

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