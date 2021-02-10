Відома українська співачка Оля Полякова поділилася серією кадрів з підготовки до інтерв'ю

Не встиг відгриміти скандал навколо останнього випуску шоу "Маски", як Ольга Полякова вирішила дати нове інтерв'ю. Як відомо, під час останнього ефіру артистка Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах". Зауваження ж викликало бурю негативу в мережі і зірці навіть довелося принести публічні вибачення, а також розповісти, що нічого поганого вона на увазі не мала.

Цього ж разу співачка помітила, що має намір розповісти щось "страшне" в інтерв'ю, яке її чекає:

"Збираюся на інтерв'ю, - сказала Полякова, закриваючи око під час роботи візажиста. - Знову буду щось таке розповідати ... якісь секрети страшні!».

У ролику сама зірка позувала в одній білій піжамі під час роботи з візажистом, яка поправляла останні штрихи в макіяжі артистки.

Зазначимо, до цього Оля бурхливо відзначила свій день народження, про що свідчать фото в мережі. Полякова опублікувала кадри зі свого дня народження. На фото зірка постала в спокусливих нарядах в оточенні близьких.

"Як було весело✌ 🏻 💜", " Ухти, які прикольні)", веселі фоточки вийшли👍 😂 😂", " ну, яка ж Крута леді!", "Смешнючие", " Горячооо🔥 🔥", "чекаю продовження😹", "мої Позитивчики🔥 😍", " Соня - 🔥 Моє прям настрій на вечірці👌", " Оля!!! Ви найкрасивіша!!!", "Веселі, запальні і вогненні фотки вийшли. Вмієте гуляти, чекаємо продовження 👏", - написали користувачі Мережі.

Нагадавши, зваблива Полякова відкрила халатик, розбурхавши зізнанням: "я завжди отримую задоволення від..."

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко висловив Поляковій і Каменських накипіле, і пригрозив судом: "заважають..."

Також Politeka писала, що Полякова увірвалася на ковбасний завод і показала, чим годують українців: "Боже, ви їх міряєте?"