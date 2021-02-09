Прима-балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар засвітила апетитні форми в сукні без ліфчика
Як передає Politeka.net, на одному з фан-акаунтів в Instagram опублікували архівне фото із зіркою. На знімку спекотна красуня позувала в рожевій сукні з пікантними вирізами в районі грудей. Судячи з обрисів, Кухар не стала надягати під наряд нижню білизну. Її акуратні груди спокусливо випирали через тонку тканину.
Волосся балерини було розпущене. Вона широко посміхалася і дивилася вдалину.
"Вірите в силу подяки? Кажуть, що це найшвидший шлях до достатку!",- процитували балерину автори аккаунта.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без жорсткої критики.
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"Яка краса", "іноді можна вгледіти прихований сенс", "Кухар з легкістю рекламує цукерки "Рошен", а висмикується, вся з себе, я не така!", "Яка вона прима, не пишіть х*рню...просто балерина і все", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Катерина Кухар нещодавно повернулася з відпустки. Красуня з сім'єю відпочивала на Мальдівах. Перед від'їздом вона з чоловіком зробила неймовірно красиве фото. У повітрі парочка зобразила форму серця.
Нагадаємо, що Кухар отримала непристойну пропозицію від відомого ведучого, прямо за спиною у чоловіка: "я чоловік холостий...".
А ще Politeka писала, що Катерина Кухар з "Танців з зірками" блиснула формами в прозорій спідниці і корсеті:"кошеня".
Також Politeka повідомляла, що скромниця Кухар з "Танців з зірками" в бікіні з мереживом охолола під душем: силует вражає.