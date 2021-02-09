Все сталося в обід...

На Донбасі невідомі намагалися прорватися через блокпост, а військовий ЗСУ відкрив вогонь

Інцидент стався близько 12:00 на посту механізованого батальйону в районі населеного пункту Вікторівка в Донецькій області.

Про це повідомляє в Facebook прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, автомобІль марки ВАЗ 2105 хотів проїхати блокпост. У салоні знаходилися пасажир і водій, який не реагував на вимогу зупинитися - він збільшував швидкість.

Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на поразку.

В результаті стрілянини обидві людини в авто були поранені. Їх госпіталізували в лікарню. Співробітники медпункту механізованого батальйону надали пораненим першу допомогу і відвезли їх до лікарні, але водій автомобіля помер по дорозі.

Також раніше повідомлялося, що в зоні бойових дій на Донбасі снайпер Збройних сил Росії смертельно поранив воїна Збройних сил України. Бійця ЗСУ назавжди запам'ятають героєм, адже він віддав життя за Україну.

Як повідомляється, український військовий був важко поранений снайпером в районі Торецька. Врятувати його не вдалося, він помер у лікарні.

Нагадаємо, українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.

Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох захисників України, дивовижна історія.

Також Politeka писала, що хоробра Українка кинула все і слідом за сином пішла захищати Батьківщину.