На Донбассе неизвестные пытались прорваться через блокпост, а военный ВСУ открыл огонь
Инцидент произошел около 12:00 на посту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка в Донецкой области.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, автомобиль марки ВАЗ 2105 хотел проехать блокпост. В салоне находились пассажир и водитель, который не реагировал на требование остановиться - он увеличивал скорость.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Звезда 1+1 Соломия Витвицкая ошеломила печальным известием о муже: «О, Боже, как жаль»
В Украине хотят ввести новый карантин, срочное заявление Шмыгаля: "будет состоять из..."
Потерявшая мужа Тина Кароль достойно ответила Поляковой, назвавшей ее "плакальщицей": "Буду всю жизнь..."
Жена Кошевого из "Квартал 95" откровенно рассказала об убийстве отца и угрозах: "Время не лечит"
Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение.
В результате стрельбы оба человека в авто были ранены. Их госпитализировали в больницу. Сотрудники медпункта механизированного батальона оказали раненым первую помощь и отвезли их в больницу, но водитель автомобиля умер по дороге.
Также ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе снайпер Вооруженных сил России смертельно ранил воина Вооруженных сил Украины. Бойца ВСУ навсегда запомнят героем.
Как сообщается, украинский военный был тяжело ранен снайпером в районе Торецка. Спасти его не удалось, он умер в больнице.
Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.
Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.