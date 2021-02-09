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На Донбассе неизвестные пытались прорваться через блокпост, а военный ВСУ открыл огонь

Инцидент произошел около 12:00 на посту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка в Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, автомобиль марки ВАЗ 2105 хотел проехать блокпост. В салоне находились пассажир и водитель, который не реагировал на требование остановиться - он увеличивал скорость.

Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение.

В результате стрельбы оба человека в авто были ранены. Их госпитализировали в больницу. Сотрудники медпункта механизированного батальона оказали раненым первую помощь и отвезли их в больницу, но водитель автомобиля умер по дороге.

Также ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе снайпер Вооруженных сил России смертельно ранил воина Вооруженных сил Украины. Бойца ВСУ навсегда запомнят героем.

Как сообщается, украинский военный был тяжело ранен снайпером в районе Торецка. Спасти его не удалось, он умер в больнице.

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

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