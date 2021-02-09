Українська актриса, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець звела з розуму запальними танцями

Як передає Politeka.net, на одному з фан-акаунтів в Instagram опублікували нарізку з виступів Олени. Крім її ролей в "Квартал 95" шанувальники нагадали, що Кравець брала участь в шоу "Танці з зірками".

На опублікованих кадрах актриса запалила під трек Світлани Лободи "Суперзірка". Спочатку вона танцювала в ефектній сукні з розрізом, а після дала спеку в сукні для танців. Красуня повиляла стегнами, показавши своїм колегам по сцені, чому вона навчилася на шоу.

"Зірка", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.

"Лялечка, красуня, цукерка", "Бомба", "дійсно зірка талановита", "Наша красуня Оленка", "Діамантова зірка!", "Красуня, талант, суперзірка", «ти супер зірка, просто краотка, так тримати», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олена Кравець показала своїх маленьких дітей, які грали зі снігом на вулиці. Малюки заявили, що вони працюють двірниками. Кравець уточнила, що це таємна допомога для жителів під'їзду. Захоплені грою діти з нею погодилися.

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