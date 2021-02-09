Український телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Христиною Гірняк вирушили на відпочинок на Мальдіви

Пара радує шанувальників знімками з островів, передає Politeka.net. Цього разу пара навіть зробила досить пікантне фото.

У кадрі постав, ймовірно, повністю оголений телеведучий. Очі Володимира були приховані за темними окулярами. Він посміхався, а на тлі можна помітити природу, що зачаровує.

Христина витягнула руку, в якій затиснула ківі. Тим самим дівчина закрила найінтимніші частини тіла зірки телебачення.

"А який ти фрукт?) Пиши в коментах свій улюблений☺",- написав Остапчук.

За 40 хвилин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.

"Блін, якийсь ківі волохатий. Або то не ківі😂", " Видно, що там не холодно! Ківі великий", "щось схуднув", "Полякова позаздрить 😂", "трохи відверто як для публічної особистості", " Вова і ось як після цієї фотографії мені їсти свій улюблений ківі.🙈 🤭 ", "Розуму немає)))", "треба було брати дрон, однозначно😂 👏", " жесть, для чого таке фото?", "Вова-перчик", "Капець срамота!! Можна було тільки дружині це показувати?", "Банан краще тут підходить🔥 😂", "нема на що дивитися, крім ківі)!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Володимир Остапчук виклав у сторіз романтичне відео річкової прогулянки на яхті. Ведучий в рожевій сорочці і шортах в тон і його кохана завмерли на носі судна, сплели пальці на руках і підняли їх високо. Також зірка відповіла на питання про стосунки.

Нагадаємо, що Остапчук з дружиною потрапили в небезпеку по дорозі на Мальдіви, Лякаючі кадри: "молилася всю дорогу…".

Раніше портал Politeka писав, що Полякова, дружина Павлика, Остапчук та інші зірки, що зганьбилися через зухвалі слова: "самі незручні моменти".

Також на порталі Politeka ми повідомляли, що грайлива дружина Остапчука накрутила чоловіка прямо в аеропорту, кадри утіх: "зараз порву...".