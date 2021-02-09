Несподівано навіть для шанувальників

Відома українська співачка Ані Лорак, яка вже тривалий час живе в Росії, поділилась своїми обов'язковими "ритуалами"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Артистка запостила у своєму акаунті фотографії з тренувань та поділилась власними секретами стрункого та підтягнутого тіла.

Зокрема, Ані Лорак розписала свою власну програму тренувань. Перш за все вона порадила добре розминатись перед тим, як переходити до серйозних вправ - інакше можна отримати травму. Після цього співачка переходить до присідань, далі - качає прес. Наступний етап тренування - стрибки. Потім артистка робить віджимання від підлоги.

Також зірка порадила приймати контрастний душ після тренування і попіклуватись про правильне харчування.

"Будьте спортивні, активні і підтягнуті, весна близько", - написала вона.

У коментарях фоловери засипали Ані Лорак компліментами, а також розгледіли на фото цікаву деталь - татуювання на ребрі.

"У моєї улюбленою є тату-метелик?", "І про тату розкажіть! Вперше бачу", "Фігура - бомба", "Неймовірна", "Вау, яке тіло", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ані Лорак хизувалася кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".

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