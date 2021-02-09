Неожиданно даже для поклонников

Известная украинская певица Ани Лорак, которая уже длительное время живет в России, поделилась своими обязательными "ритуалами"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

Артистка запостила в своем аккаунте фотографии с тренировок и поделилась собственными секретами стройного и подтянутого тела.

В частности, Ани Лорак расписала свою собственную программу тренировок. Прежде всего она посоветовала хорошо разминаться перед тем, как переходить к серьезным упражнениям - иначе можно получить травму. После этого певица переходит к приседаниям, далее - качает пресс. Следующий этап тренировки - прыжки. Затем артистка делает отжимания от пола.

Также звезда посоветовала принимать контрастный душ после тренировки и позаботиться о правильном питании.

"Будьте спортивны, активны и подтянуты, весна рядом", - написала она.

В комментариях фолловеры засыпали Ани Лорак комплиментами, а также разглядели на фото интересную деталь - татуировку на ребре.

"У моей любимой есть тату бабочка?", "И про тату расскажите! Впервые вижу", "Фигура - бомба", "Невероятная", "Вау, какое тело", - пишут в комментариях.

Напомним, что Ани Лорак блистала кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти:"Так и светится счастьем".

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