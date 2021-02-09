Актриса зі "Скаженого весілля 3" показала шок бабусі від "накачаних" губ
Відома актриса, співачка і блогер Анна Трінчер, яка знялася в українському фільмі "Скажене весілля 3" збільшила собі губи. Як передає Politeka, реакцію родичів, мами та бабусі, а також весь процес, знаменитість показала в Instagram.
Операцію знімала подружка, вона показала весь процес "ін'єкцій краси". Після процедури Анна пережила неоднозначні почуття, і назвала себе "соскою Трінчер".
Після цього дівчина вирушила до мами та бабусі. Якщо мамина реакція здивувала молоду актрису, та не побачила різницю, між тим, як було і як стало, і навіть заявила, що "можна було і більше".
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Реакція бабусі розсмішила Анну. Бабуся відразу побачила, що з улюбленою онукою сталося щось недобре: "Що, накачала?",- запитала вона. Жінка заявила, що цього не любить. Бабуся хотіла втлумачити внучці, що "Бог дав їй красу, і та повинна бути вдячна йому за це".
Також бабуся вибухнула в гнівному сірнику, розповівши, що таке відчуття ніби у Анни в роті вибухнула граната. Вона запитала у дівчини: "У тебе тут мізки чи пальма?".
Користувачі підтримали бабусю, всі як один заявили, що бабуся була абсолютно права:
"Мізки б збільшила. Бабуся крута!! Реакція🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", "Бабуся то правду сказала. Як би її то не розпирало від злості. Гарна дівчина і то пічкає собі гелями, хоча, якщо їй подобається най колеться з ніг до голови 😜", "Правильно бабуся каже, вона і так гарна навіщо було робити ці губи".
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