Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася несподіваною новиною зі своїми шанувальниками

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала яскравий знімок, на якому постала в дуже оригінальному вигляді. Довгі нігті артистка прикрасила в різнокольорові фарби, а ззаду організувала яскравий фон з кольорових блоків з іменами.

На пальці у Могилевської красувалося кільце з її ім'ям "Натусик". Як відомо, нещодавно вийшла однойменна пісня артистки.

"Прояви свою індивідуальність. Ім'я може бути будь-яке», - загадково підписала фото зірка.

Як виявилося, Могилевська вирішила підкорити світ моди, використавши свій хіт для продажу аксесуарів та одягу.

"Культ власного імені - відмінний спосіб повірити в себе", - заявила Могилевська.

Зазначимо, що Наталії Могилевській 45 років, але вона продовжує триматися на плаву в українському шоу-бізнесі, постійно пробуючи щось нове. Свій останній хіт Могилевська записала з молодими виконавцями, залишивши у своїй пісні відсилки до популярних пісень російських реперів.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська розляглася на диванчику в білому костюмі. Зверху красуня накинула леопардову шубку. Співачка виглядала приголомшливо. Саме в такому образі вона з'явилася в своєму свіжому кліпі.

Нагадаємо, що Могилевська розговорилася про любов до колишнього, заінтригувавши до межі: "Ох, Наташа...".

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