Прима-балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар постала в шикарному образі

Зірка любить привнести позитив у життя своїх шанувальників, передає Politeka.net. Брюнетка не позбавлена самоіронії, тому спостерігати за нею завжди цікаво.

Зараз на сторінку в Instagram прими-балерини підписані 327 тисяч користувачів мережі, яких вона регулярно балує новими постами.

Цього разу зірка опублікувала кумедне сторі. На знімку шикарна Катерина постала в царській короні.

Красуня кокетливо посунула головний убір набік.

Не можна було відірватися від очей балерини - їх підкреслювали темні тіні, підводка і пишні вії. Губи були майже нюдовими.

Варто відзначити, що хвилясте волосся зірки вибилося з-під корони, що надавало образу ще більше грайливості.

"#гуляй шалена Катерина", - написала Кухар.

Фото не могло зібрати багато лайків і коментарів у відритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар, як і будь-яка публічна особистість, ретельно стежить за своєю зовнішністю. Зірка приділяє особливу увагу догляду за шкірою обличчя.

Повсякденний догляд балерини складається з очищення, тонізації, зволоження або живлення.

Зірка зізналася, що любить тонізувати шкіру кубиками льоду, робить різні маски і пілінги, а також наносить сироватки на основі гіалуронової кислоти.

Вранці Катерина не вмивається, а протирає обличчя тоніком і наносить гіалуронову легку сироватку.

Нагадаємо, що Кухар отримала непристойну пропозицію від відомого ведучого, прямо за спиною у чоловіка: "я чоловік холостий...".

А ще Politeka писала, що Катерина Кухар з " Танців з зірками "блиснула формами в прозорій спідниці і корсеті:"кошеня".

Також Politeka повідомляла, що скромниця Кухар з "Танців з зірками" в бікіні з мереживом охолола під душем: силует вражає.