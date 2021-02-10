Прима-балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар постала в шикарному образі
Зірка любить привнести позитив у життя своїх шанувальників, передає Politeka.net. Брюнетка не позбавлена самоіронії, тому спостерігати за нею завжди цікаво.
Зараз на сторінку в Instagram прими-балерини підписані 327 тисяч користувачів мережі, яких вона регулярно балує новими постами.
Цього разу зірка опублікувала кумедне сторі. На знімку шикарна Катерина постала в царській короні.
Красуня кокетливо посунула головний убір набік.
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Не можна було відірватися від очей балерини - їх підкреслювали темні тіні, підводка і пишні вії. Губи були майже нюдовими.
Варто відзначити, що хвилясте волосся зірки вибилося з-під корони, що надавало образу ще більше грайливості.
"#гуляй шалена Катерина", - написала Кухар.
Фото не могло зібрати багато лайків і коментарів у відритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.
Раніше ми писали, що Катерина Кухар, як і будь-яка публічна особистість, ретельно стежить за своєю зовнішністю. Зірка приділяє особливу увагу догляду за шкірою обличчя.
Повсякденний догляд балерини складається з очищення, тонізації, зволоження або живлення.
Зірка зізналася, що любить тонізувати шкіру кубиками льоду, робить різні маски і пілінги, а також наносить сироватки на основі гіалуронової кислоти.
Вранці Катерина не вмивається, а протирає обличчя тоніком і наносить гіалуронову легку сироватку.
Нагадаємо, що Кухар отримала непристойну пропозицію від відомого ведучого, прямо за спиною у чоловіка: "я чоловік холостий...".
А ще Politeka писала, що Катерина Кухар з " Танців з зірками "блиснула формами в прозорій спідниці і корсеті:"кошеня".
Також Politeka повідомляла, що скромниця Кухар з "Танців з зірками" в бікіні з мереживом охолола під душем: силует вражає.