Відома українська ведуча і дружина шоумена Дмитра Комарова Олександра Кучеренко показала добірку своїх найелегантніших образів у сукнях

Як відомо, по п'ятницях красуня веде передачу "Зірковий спорт". Для появи перед камерами вони зі стилістами завжди вибирають максимально стильні і жіночні образи, які незмінно привертають увагу глядачів. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram ведуча поділилася добіркою своїх найбільш пам'ятних образів.

На фото Кучеренко позує в жіночних сукнях-футлярах, які ідеально підкреслюють її точену фігурку. Серед нарядів дві сукні спокусливого червоного кольору, ніжно-блакитний наряд зі зворушливою стрічкою на шиї, біле плаття з оригінальним корсетом і глибоким декольте, а також чорне плаття зі спокусливими напівпрозорими вставками на животі і руках.

"Ось так буває ми з дівчатами збираємося по п'ятницях ... і йдемо вести Зірковий спорт)) Битва образів! Який більше підходить? Вибирайте з 1-5 і пишіть цифру в коментарях", - написала Кучеренко.

Її передплатники тут же почали вибирати вподобаний образ в коментарях.

"Вам все личить", "всі образи вогонь", "мені, яка давно живе в Бразилії - країні карнавалу, звичайно ж подобається яскравий образ 4!", "Всі підходять, красуня!", "Всі образи дуже пасують, просто чарівна", "Всі!!! Неможливо який виділити!! Прекрасна, тендітна, витончена, толерантна - найкраща!", "Саша у всіх нарядах прекрасна!",- пишуть люди.

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