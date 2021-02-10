Джей Ло підкорила фанатів стильним чином, діаманти тьмяніють, ангельська краса

Дженніфер Лопес, всесвітньо відома актриса, модель і співачка, з'явилася на сторінці Instagram в стильній фотосесії, яку провела для відомого глянцю "Allure", повідомляє Politeka.net.

На цей час Дженніфер Лопес є мега популярною особистістю. На її Instagram аккаунт підписано більше 141 мільйона шанувальників.

У кадрі Джей Ло сидить на підлозі, обмотавши голову, шию і тіло в прозору смужку тканини чорного кольору. Образ доповнюють обрізані рукавички з такої ж тканини, макіяж невловимими штрихами доповнює загальну картинку. Ідеальні вигини, в яких "потонули" безліч закоханих очей.

Джей Ло вразила своїм образом, вона постала ніби коштовність в чорно-білому виконанні.

Колонка коментарів буквально переповнена хвалебними одами красі знаменитості. "Відмінний образ" - захоплено відгукується фанати. Інші шанувальники радіють: "Вау, ти чудово виглядаєш", "Ти найкращий кумир у всьому світі!", "Ти справжній ангел", "У мене немає слів, щоб описати тебе😍"

Українська співачка Настя Каменських не втрималася, і відзначила своїм лайком фото світової знаменитості.

Варто сказати, що Джей Ло після інавгурації Байдена зробила кардинальні зміни в зовнішності. Вона змінила зачіску, і тепер, замість прекрасних чорних локон у неї коротка стрижка. У сторіс співачки можна побачити більше фото з майбутнього березневого номера журналу.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес сміливо вигнулася і збентежила фігурою в білому боді: "як можна приховувати таке...".

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