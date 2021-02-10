Джей Ло покорила фанатов стильным образом, бриллианты меркнут, ангельская красота

Дженнифер Лопес, всемирно известная актриса, модель и певица, появилась на странице Instagram в стильной фотосессии, которую провела для известного глянца "Allure", сообщает Politeka.net.

На данный момент Дженнифер Лопес является мега популярной личностью. На ее Инстаграм аккаунт подписано более 141 миллиона поклонников.

На кадре Джей Ло сидит на полу, обмотав голову, шею и тело в прозрачную полоску ткани черного цвета. Образ дополняют обрезанные перчатки из такой же ткани, макияж неуловимыми штрихами дополняет общую картинку. Идеальные изгибы, в которых "утонули" множество влюбленных глаз.

Джей Ло поразила своим образом, она предстала будто драгоценность в черно-белом исполнении.

Колонка комментариев буквально переполнена хвалебными одами красоте знаменитости. "Отличный образ" - восторженно отзывается фанаты. Другие поклонники радуются: "Вау, ты отлично выглядишь", "Ты самый лучший кумир во всем мире!", "Ты настоящий ангел", "У меня нет слов, чтобы описать тебя😍"

Украинская певица Настя Каменских не удержалась, и отметила своим лайком фото мировой знаменитости.

Стоит сказать, что Джей Ло после инаугурации Байдена сделала кардинальные изменения во внешности. Она изменила прическу, и теперь, вместо прекрасных черных локон у нее короткая стрижка. В сторис певицы можно увидеть больше фото из будущего мартовского номера журнала.

Напомним, что 51-летняя Лопес смело выгнулась и обескуражила фигурой в белом боди: "Как можно скрывать такое...".

Ранее Politeka писала, что фигуристая Лопес в костюме с экстра-декольте воплотила образ невесты-ковбойши: "Такую женщину не забыть".

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