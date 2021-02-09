Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в белом полупрозрачном наряде восхитила дерзким имиджем

Каждое фото Дженнифер Лопес бурно обсуждается в сети из-за ее идеального внешнего вида: ухоженная кожа, блестящие локоны и спортивное тело. Такого результата 51-летней знаменитости удалось добиться якобы без секретов. По словам самой артистки, здесь дело в регулярных тренировках, правильном питании и уходе за лицом. Рассказываем обо всем по порядку.

К примеру, на фото из фан-аккаунта хорошо видно, что Лопес выглядит отлично и ее кожа в идеальном состоянии, а также выглядит она довольно-таки молодо и привлекательно. В различных интервью Дженнифер признается, что не сможет прожить без спорта, потому что тренировки не только помогают ей поддерживать фигуру в тонусе, они еще мотивируют ее быть лучше.

Для своей кожи Лопес также имеет специальные увлажняющие средства, спит не меньше восьми часов в день и регулярно консультируется с врачами, подбирая уход и правила питания.

Отметим, артистка вызывает каждым своим фото в социальной сети Инстаграм небывалый переполох. Все дело в том, что звезда не только очень популярна, как актриса или певица, но еще ею просто восхищаются миллионы женщин и жаждут узнать ее секреты красоты.

Под фото звезды в белом платье фанаты назвали звезду "невестой-кофбойшей", а вот что пишут под фото Лопес в бикини:

«Вкус сладкого манго; есть что-то волшебное в этом фото💋😜😜такую женщину не забыть‼; Вау, потрясающе 😮; Это мечта - показать все🔥👏👏а ее крепкий орех пример для женщин👏; Какая эта очаровательная девушка 🔥 вот уже перегнула палку😍❤️; Красиво и она знает, как этим пользоваться; Дженнифер, ты самая красивая, даже красивые женщины не сравнятся с тобой; как можно забыть такую женщину; богиня на берегу».

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