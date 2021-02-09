Підопічна Потапа Мішель Андраде засвітила черговий знімок з Позитивом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в вельми спокусливому вигляді. Мішель одягла міні-сукню і довгі чоботи. Красуня накинула зверху білу шубку і встала в хижу позу.

Позитив, який лише недавно співав у групі "Время и стекло", сидів поруч з красунею. На ньому були об'ємні джинси і спортивна куртка.

"Скоро лірик", - підписала фото Мішель.

У коментарях дуету залишили масу приємних слів і компліментів.

"Солодка парочка Твікс. Миру, щастя і любові!", "Це буде супер-мего круто", "в зиму щось hooot стало", "Красуня та яка", "побільше таких фото", "Круто, просто шикарно. Молодець. Ми вас любимо. Дуже красиво, і одяг і стиль і ви супер", " ти в сукні з укладкою і нафарбована, ммм... щось зняли для нас?",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, нещодавно Позитив і Мішель Андраде записали спільну пісню. Крім цього, вони разом стали ведучими святкового випуску шоу "Орел і решка". Шанувальники стали приписувати роман зіркам, а також припускати, що Мішель могла б замінити в дуеті Надю Дорофєєву.

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