Підопічна Потапа Мішель Андраде засвітила черговий знімок з Позитивом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в вельми спокусливому вигляді. Мішель одягла міні-сукню і довгі чоботи. Красуня накинула зверху білу шубку і встала в хижу позу.
Позитив, який лише недавно співав у групі "Время и стекло", сидів поруч з красунею. На ньому були об'ємні джинси і спортивна куртка.
"Скоро лірик", - підписала фото Мішель.
У коментарях дуету залишили масу приємних слів і компліментів.
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"Солодка парочка Твікс. Миру, щастя і любові!", "Це буде супер-мего круто", "в зиму щось hooot стало", "Красуня та яка", "побільше таких фото", "Круто, просто шикарно. Молодець. Ми вас любимо. Дуже красиво, і одяг і стиль і ви супер", " ти в сукні з укладкою і нафарбована, ммм... щось зняли для нас?",- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, нещодавно Позитив і Мішель Андраде записали спільну пісню. Крім цього, вони разом стали ведучими святкового випуску шоу "Орел і решка". Шанувальники стали приписувати роман зіркам, а також припускати, що Мішель могла б замінити в дуеті Надю Дорофєєву.
Нагадаємо, що підопічна Потапа влаштувала запальні танці із зіркою "Танців з зірками", кадри розваг: "Вау".
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