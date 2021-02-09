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Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі розпалила пікантним виглядом

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок красуні в Instagram з'явився архівний кадр із зіркою. На фото Ратаковскі була одягнена в стильну білу сорочку вільного крою. Дівчина не стала надягати під сорочку нижню білизну, що стало очевидно з її легкої посмішки.

Модель заправила сорочку в об'ємні зелені штани, створивши екстра-декольте. Емілі показала ще один модний спосіб носити білу сорочку, який, до того ж, здатний звести з розуму перехожих на вулиці.

Волосся яскрава дівчина залишила розпущеним. Вуличний образ доповнили сережки і намисто.

Як відомо, зараз Емілі Ратаковскі знаходиться на останніх місяцях вагітності. Незважаючи на становище дівчина продовжує зніматися у вельми відвертих фотосесіях. Нагадаємо, що Ратаковскі прославилася як модель і актриса після відвертих зйомок в одному з музичних кліпів. Дівчина не соромиться демонструвати свої чарівні форми, тому їй із задоволенням пропонують рекламні контракти різні компанії.

Раніше ми писали, що в мережі з'явився провокаційний знімок з Ратаковскі. Зірка стояла під душем, розстебнувши кофтинку. Модель забула прикритися, демонструючи свої апетитні груди.

Нагадаємо, що Ратаковскі на останньому місяці вагітності показала форми в золотому бікіні: "буде хлопчик!".

А ще Politeka писала, що Ратаковскі позбавила дару мови, показавши апетитну фігуру в леопардовому купальнику: "Незаконно!".

Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі в купальнику віддалася пристрасті з м'язистим красенем в авто:"а в очах вогонь".