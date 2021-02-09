Відома модель Емілі Ратаковски добре провела час на пляжі, показуючи фігуру в модному бікіні

Емілі зараз повністю присвячує час собі і своїй майбутній дитині. Перебуваючи на останньому місяці вагітності, Ратаковскі все частіше звертає увагу на себе, адже шанувальники дивляться на нову фігуру дівчини і те, як вона дотримується режиму дня. Сама Емілі навіть поскаржилася, що відчуває себе Вінні-Пухом.

На фан-акаунтах активно показують фото Ратаковскі, демонструючи фігуру дівчини до вагітності. Як видно на знімках, Емілі є що показати – в крихітному леопардовому бікіні дівчина виглядає ідеально.

Зірка не раз говорила, що вона не любить спорт, але обожнює масаж, йогу і постійно багато гуляє на вулиці, щоб не сидіти на місці. Також модель стверджує, що випиває в день до 3 літрів води, що допомагає поліпшити метаболізм і здоров'я шкіри. Час від часу Емілі порушує свій режим харчування і їсть те, що хоче, включаючи фаст-фуд, тому вона не зривається в важливий момент.

На одному з фото Емілі також видно, що дівчина не сильно любить аксесуари, на відпочинку вона блищить лише з акуратними прикрасами і робить акцент на ідеально плоскому животику. У чорному купальнику Ратаковскі показала всім кращу форму:

"Який плоский животик!; можна просто згоряти від розкоші; Sei troppo bella; красиві ти і твій пупок; ти така смачна, чому так тісно; досконалість-це нудно, але в цьому випадку я б займався цим тиждень або два, а ось така привабливість-незаконно!",- пишуть користувачі.

Нагадавши, Ратаковскі розпалила пристрасть в приспущеному халатику без білизни, розміри вражають

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі прикувала погляд до своїх значних розмірів у безсоромній маєчці

Також Politeka писала, що Ратаковскі побалувала своїми соковитими обсягами в занадто сміливому декольте