Известная модель Эмили Ратаковски хорошо провела время на пляже, показывая фигуру в модном бикини

Эмили сейчас полностью посвящает время себе и своему будущему ребенку. Находясь на последнем месяце беременности, Ратаковски все чаще обращает внимание на себя, ведь поклонники смотрят на новую фигуру девушки и то, как она соблюдает режим дня. Сама Эмили даже пожаловалась, что чувствует себя Винни-Пухом.

На фан-аккаунтах активно показывают фото Ратаковски, демонстрируя фигуру девушки до беременности. Как видно на снимках, Эмили есть что показать – в крошечном леопардовом бикини девушка выглядит идеально.

Звезда не раз говорила, что она не любит спорт, но обожает массаж, йогу и постоянно много гуляет на улице, чтобы не сидеть на месте. Также модель утверждает, что выпивает в день до 3 литров воды, что помогает улучшить метаболизм и здоровье кожи. Время от времени Эмили нарушает свой режим питания и ест то, что хочет, включая фаст-фуд, поэтому она не срывается в важный момент.

На одном из фото Эмили также видно, что девушка не сильно любит аксессуары, на отдыхе она блистает лишь с аккуратными украшениями и делает акцент на идеально плоском животике. В черном купальнике Ратаковски показала всем лучшую форму:

"Какой плоский животик!; можно просто сгорать от роскоши; Sei troppo bella; Красивы ты и твой пупок; Ты такая вкусная, почему так тесно; Совершенство - это скучно, но в этом случае я бы занимался этим неделю или две, а вот такая привлекательность - незаконно!", - пишут пользователи.

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