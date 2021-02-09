До чего же хороша!

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски разгорячила пикантным видом

Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страниц красотки в Инстаграм появился архивный кадр со звездой. На фото Ратаковски была одета в стильную белую рубашку свободного кроя. Девушка не стала надевать под рубашку нижнее белье, что стало очевидно по ее легкой ухмылке.

Модель заправила рубашку в объемные зеленые штаны, создав экстра-декольте. Эмили показала еще один модный способ носить белую рубашку, который, к тому же, способен свести с ума прохожих на улице.

Волосы яркая девушка оставила распущенными. Уличный образ дополнили серьги и ожерелье.

Как известно, сейчас Эмили Ратаковски находится на последних месяцах беременности. Несмотря на положение девушка продолжает сниматься в весьма откровенных фотосессиях. Напомним, что Ратаковски прославилась как модель и актриса после откровенных съемок в одном из музыкальных клипов. Девушка не стесняется демонстрировать свои прелестные формы, поэтому ей с удовольствием предлагают рекламные контракты различные компании.

Ранее мы писали, что в сети появился провокационный снимок с Ратаковски. Звезда стояла под душем, расстегнув кофточку. Модель забыла прикрыться, демонстрируя свою аппетитную грудь.

Напомним, что Ратаковски на последнем месяце беременности показала формы в золотом бикини: "Будет мальчик!".

А еще Politeka писала, что Ратаковски лишила дара речи, показав аппетитную фигуру в леопардовом купальнике: "Незаконно!".

Также Politeka сообщала, что Ратаковски в купальнике предалась страсти с мускулистым красавцем в авто: "А в глазах огонь".