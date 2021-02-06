Відома модель Емілі Ратаковски показала пишні форми на пляжі і підкорила всіх

На останньому місяці вагітності Ратаковскі стала ділитися фото все частіше і показувати, як вона готується до швидкої появи на світ дитини. Також Емілі любить ділитися знімками з пляжу, не боячись критики за пікантні кадри. В цей же раз Емілі показала фото в золотому купальнику, яке тут же з'явилося на її фан-акаунтах.

На фото видно, як збільшився бюст і губи Емілі, за які її нещодавно критикували. Пишні форми супермоделі викликали не раз суперечки в мережі, тому Ратаковскі навіть довелося дати публічну Відповідь всім хейтерам і розповісти, що вона ніколи не колола губи, хоча і не засуджує за це людей.

Також дівчина пояснила, що обсяг крові у жінки збільшується на 50% за час вагітності і її бюст і губи збільшилися саме з цієї причини.

До цього сама зірка показала себе у всій красі і поділилася емоціями:

"Іноді я відчуваю себе Вінні-Пухом в людському вигляді, іноді-богинею родючості з соковитим за*ом. Я зробила це в той день, коли відчувала останнє. У будь - якому випадку Я знаю, що дуже скоро буду сумувати за цією шишкою і цим ударам», - написала модель.

Фанати відразу відповіли:

"Ідеальніше ангела; так прекрасно; це змусило мене плакати сьогодні вранці; Богиня точно ❤; такий красивий. моє серце; хлопчик скоро з'явиться🤗; не можу дочекатися нашого маленького Джорджа-молодшого; який прекрасний буде хлопчик!; Вінні-Пух ніколи б не виглядав таким гарячим зі своїм животом💘; ти завжди богиня!; Добре, Емілі, зламай інтернет🖤 🖤».

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