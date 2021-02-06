Известная модель Эмили Ратаковски показала пышные формы на пляже и покорила всех

На последнем месяце беременности Ратаковски стала делиться фото все чаще и показывать, как она готовится к скорому появлению на свет ребенка. Также Эмили любит делиться снимками с пляжа, не боясь критики за пикантные кадры. В этот же раз Эмили показала фото в золотом купальнике, которое тут же появилось на ее фан-аккаунтах.

На фото видно, как увеличился бюст и губы Эмили, за которые ее недавно критиковали. Пышные формы супермодели вызывали не раз споры в сети, поэтому Ратаковски даже пришлось дать публичный ответ всем хейтерам и рассказать, что она никогда не колола губы, хотя и не осуждает за это людей.

Также девушка объяснила, что объем крови у женщины увеличивается на 50% за время беременности и ее бюст и губы увеличились именно по этой причине.

До этого сама звезда показала себя во всей красе и поделилась эмоциями:

«Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, иногда - богиней плодородия с сочным за*ом. Я сделала это в тот день, когда чувствовала последнее. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этой шишке и этим ударам», - написала модель.

Фанаты сразу ответили:

«Идеальнее ангела; Так прекрасно; это заставило меня плакать сегодня утром; Богиня точно ❤; такой красивый. мое сердце; Мальчик скоро появится🤗; Не могу дождаться нашего маленького Джорджа-младшего; Какой прекрасный будет мальчик!; Винни-Пух никогда бы не выглядел таким горячим со своим животом💘; ты всегда богиня!; Хорошо, Эмили, сломай интернет 🖤🖤».

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