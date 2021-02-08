Відома модель Емілі Ратаковскі захопила розкішними формами в жаркому образі

На фото красуня позувала в чорному купальнику з вирізами на животику і боках. Дівчина доповнила образ стильними окулярами, спокусливо вигинаючись на задньому сидінні, де поруч сидів м'язистий чоловік. Емілі взялася за нього руками, демонструючи всю свою пристрасть. Про це пише Politeka.net з оссилкой на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Русалка влаштувала полювання", "а в очах вогонь", "Приголомшлива леді", "яскрава квіточка", "я люблю тебе, яка ти красива", "вона красива кішка", "ти мені подобаєшся тут", "в таку легко закохатися", "ви так захоплюєте", "дівчина просто захват, затьмарила всіх інших, так тримати".

Ми писали, що американська модель Емілі Ратаковскі розпалила пікантним кадром.

Так, гаряча брюнетка осідлала "білого друга", остаточно позбувшись сорому. Дівчина позувала на унітазі, дозволивши підглядіти за собою за прочиненими дверима. Модель відкинула червону шаль, залишившись в одних шкіряних чобітках.

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