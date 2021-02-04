Известная модель Эмили Ратаковски показала себя на светском мероприятии

На фото Эмили позировала в черно-белом платье с открытой спиной и бедрами. Видно, что Ратаковски не надевала белье. Красотка собрала волосы в хвост, стоя возле ступенек и позируя перед множеством фотографов. Девушка уверенно держалась и хвасталась безупречной фигурой, благодаря чему кадр вышел зажигательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото красотка уже стола в красном платье и босоножках. Звезда вышла на прогулку вечером и позировала у торшеров, взявшись руками за талию. Модель в этот раз распустила волосы, дав им свободу.

"Я люблю тебя, какая ты красивая", "Она красивая кошка", "ты мне нравишься здесь", "Кайли Дженнер похожа на тебя", "В такую легко влюбиться", "Кендалл, когда ей 30", "Вы так восхищаете", "Девушка просто восторг, затмила всех остальных, так держать".

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На портретном фото Эмили Ратаковски позирует, стоя боком к камере. Хрупкое манящее тело обтянула тонкая атласная ткань бежевого цвета, сквозь которую проглядывались крохотные "бугорки" на ее груди.

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