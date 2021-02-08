Известная модель Эмили Ратаковски восхитила роскошными формами в жарком образе

На фото красотка позировала в черном купальнике с вырезами на животике и боках. Девушка дополнила образ стильными очками, соблазнительно выгинаясь на заднем сиденье, где рядом сидел мускулистый мужчина. Эмили взялась за него руками, демонстрируя всю свою страсть. Об этом пишет Politeka.net со оссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Русалка устроила охоту", "А в глазах огонь", "Оглушающая леди", "Яркий цветочек", "Я люблю тебя, какая ты красивая", "Она красивая кошка", "ты мне нравишься здесь", "В такую легко влюбиться", "Вы так восхищаете", "Девушка просто восторг, затмила всех остальных, так держать".

Мы писали, что американская модель Эмили Ратаковски разгорячила пикантным кадром.

Так, горячая брюнетка оседлала "белого друга", окончательно лишившись стыда. Девушка позировала на унитазе, позволив подглядеть за собой за приоткрытой дверью. Модель отбросила красную шаль, оставшись в одних кожаных сапожках.

Напомним, Ратаковски на последнем месяце беременности показала формы в золотом бикини

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