Популярна українська співачка Наталя Могилевська задалася важливим і актуальним для багатьох питанням

Як відомо, багато людей після новорічних свят не поспішають прибирати ялинку та інші прикраси. Серед таких любителів зберігати новорічний настрій чи не до самої весни виявилася і Могилевська. Цю актуальну для багатьох тему співачка підняла в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Так, Могилевська поділилася своїм знімком на тлі яскраво прикрашеної ялинки. Співачка позує в чорному топі і кремовому піджаку. При цьому, увагу до себе так і привертає глибоке декольте зірки.

Втім, самій Могилевській явно не до цього. Співачка задалася важливим питанням:

"Пора вже ялинку прибирати?",- написала вона.

Її шанувальники відразу відреагували на її свіжий пост.

"Ні ще, моя ще теж варто не будемо порушувати традиції, 8 березня приберемо", "нехай ще постоїть, така погода на вулиці.. Продовжіть собі новорічну атмосферу", "як ви прекрасні. Ну і ялинка красива", "Ого", "я думала, що прибрала ялинку останньої", " та ну! Через 9 місяців знову ставити! Навіщо зайва праця?", "Ну да, ще чого, таку красу прибирати, зима на дворі!", "Як ти виглядаєш так добре кожен день?", "Вау! Чарівна, Наталя! На ялинку навіть уваги не звернула)", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Могилевська розговорилася про любов до колишнього, заінтригувавши до межі: "Ох, Наташа...".

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