Неперевершена Анджеліна Джолі знову змусила чоловіків хапатися за серце, "королева!"

Оскароносна 45-річна актриса режисер Анджеліна Джолі продовжує виховувати своїх шістьох дітей, проте це не заважає зірці Голлівуду приділяти увагу шанувальникам, пише Politeka.net. Джолі з'явилася в зеленій смарагдовій сукні на одному з акаунтів зірки в Instgaram.

Цього разу фанатам випала можливість побачити свою улюблену актрису в одному з нарядів від Versace смарагдового кольору, як не можна краще підкреслює глибокий зелений погляд зіркової актриси. Красуня зараз віддає перевагу більш скромному стилю, проте він також прекрасно підкреслює її ідеальну фігуру.

Фанати, які стежать за всіма оновленнями актриси, і в колонці коментарів висловлюють про свою любов і відданість знаменитій актрисі. Варто сказати, що серед шанувальників Анджеліни представники з усіх куточків планети. Оскароносна актриса підкорила серця мільйонів фанатів, які оспівують її красу:

"Красиво❤️❤️😍", "Доброго ранку, як завжди, дуже вишукано","Ти моя любов", "Обожнюю її!", "Моя Королева!", "Чудова і прекрасна!",- відгукнулися під фото в коментарях численні шанувальники з різних куточків світу.

Зовсім недавно Анджеліну з дітками "зловили" в одному з супермаркетів, вона виглядала просто ідеально в чорному пальто, шкіряних чобітках і з чорною сумочкою.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в одній майці розкуто показала маленькі витівки біля басейну: "бездоганні рухи"

Раніше на сайті Polteka ми писали, що Анджеліна Джолі в шовковій сукні посвітила всім, що прийнято приховувати: "грецька богиня".

Також портал Polteka повідомляв, що розкішна Джолі забула надіти ліфчик, блиснувши природною красою в тонкій сукні: "завжди чудова".