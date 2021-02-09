Непревзойденная Анджелина Джоли снова заставила мужчин хвататься за сердце, "королева!"

Оскароносная 45-летняя актриса режиссер Анджелина Джоли продолжает воспитывать своих шестерых детей, однако это не мешает звезде Голливуда уделять внимание поклонникам, пишет Politeka.net. Джоли появилась в зеленом изумрудном платье на одном из аккаунтов звезды в Instgaram.

В этот раз фанатам представилась возможность увидеть свою любимую актрису в одном из нарядов от Versace изумрудного цвета, как нельзя лучше подчеркивающего глубокий зеленый взор звездной актрисы. Красотка сейчас предпочитает более скромный стиль, однако он также прекрасно подчеркивает ее идеальную фигуру.

Фанаты, которые следят за всеми обновлениями актрисы, и в колонке комментариев высказывают о своей любви и преданности знаменитой актрисе. Стоит сказать, что среди поклонников Анджелины представители со всех уголков планеты. Оскароносная актриса покорила сердца миллионов фанатов, которые воспевают ее красоту:

"Красиво❤️❤️😍", "Доброе утро, как всегда, очень изысканно", "Ты моя любовь", "Обожаю ее!", "Моя Королева!", "Восхитительна и прекрасна!", - отозвались под фото в комментариях многочисленные поклонники с разных уголков мира.

Совсем недавно Анджелину с детками "словили" в одном из супермаркетов, она выглядела просто идеально в черном пальто, кожаных сапожках и с черной сумочкой.

Напомним, что Анджелина Джоли в одной майке раскованно показала маленькие шалости у бассейна: "Безупречные движения"

Ранее на сайте Polteka мы писали, что Анджелина Джоли в шелковом платье посветила всем, что принято скрывать: "Греческая богиня".

Также портал Polteka сообщал, что роскошная Джоли забыла надеть лифчик, сверкнув естественной красотой в тонком платье: "Всегда восхитительная".