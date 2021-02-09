Молода дружина відомого актора Венсана Касселя, модель Тіна Кунакі порадувала шанувальників чуттєвим фото з чоловіком
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Тіна опублікувала фото, на якому позувала поруч зі своїм коханим. На фото парочка була зображена крупним планом. У кадр потрапило витончене ангельське обличчя Кунакі і посивіла голова 54-річного Венсана. Модель ніжно притулилася до чоловіка, демонструючи справжні почуття.
"З любов'ю, @vincentcassel", - підписала фото зірка.
У коментарях парі залишили масу захоплених компліментів.
"Вау", "так красиво", "ви, друзі, приголомшливі", "ідеально", "хороша пара!", "Пара голів!", "Я такий щасливий за вас", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, молода модель Кунакі і популярний актор познайомилися на Ібіці. Як розповідає пара, Тіна при знайомстві не знала, що Венсан відомий актор. У 2018 році пара одружилася, а в 2019 році у них народилася дочка Амазоні. При цьому, у Касселя є ще дві красуні-дочки від шлюбу з Монікою Беллуччі.
Раніше ми писали, що Тіна Кунакі вбралася в коротку чорну сукню з білим комірцем і вийшла прогулятися в такому вигляді на пляж. Образ завершив невисокий капелюшок з широкими полями і стрічками, зав'язаними під підборіддям.
Нагадаємо, що роздягнена дружина Венсана Касселя відкинула сором, показавши, чим завойовувала зіркового чоловіка:"дуже екзотично".
А ще Politeka писала, що дружина Венсана Касселя обтягнула пружності тісною маєчкою, підкоривши екзотичною красою: "Номер один".
Також Politeka повідомляла, що молода дружина Венсана Касселя без усякого сорому роздяглася, показавши свої ніжні вигини:"чоловік задоволений".