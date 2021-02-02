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Молода модель Тіна Кунакі, яка стала дружиною актора Венсана Касселя, роздяглася заради пікантного кадру

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, яке заінтригувало шанувальників. З одягу на Тіні не було нічого. Вона стояла біля світлої стіни абсолютно гола. На плече красуня повісила маленьку рожеву сумочку.

Пишне волосся Тіна зібрала в елегантну гульку, щоб шевелюра не відволікала увагу від ідеального тіла зірки. Ніжний образ красуня доповнила рожевими тюльпанами, які вона притиснула до грудей. Варто відзначити, що фото закінчувалося там, де починався апетитний «горішок» молодої красуні.

"Це все любов", - підписала фото модель, натякаючи на любов до брендових сумок.

У коментарях екзотичній красуні залишили масу приємних слів.

"Ти чудова, Тіна", "Сумка і красиві тюльпани", "не знаю, хто красивіше, ця сумка або ти", "занадто красиво", "найкрасивіша жінка в світі!", "Дуже екзотично", «квітковий дует», "Тепер я дійсно хочу цю сумку", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі вирівняла своє кучеряве волосся, зробивши ретро-зачіску. Красуня стала виглядати зовсім по-іншому.

Нагадаємо, що пишногруда Тіна Кунакі заманила молодим тілом в бікіні до себе на пляж:"найкрасивіша русалка".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі забралася у воду і зачарувала пікантним декольте в екзотичному образі: "гіпнотизує".

Також Politeka писала, що Тіна Кунакі в бікіні заворожила мокрим тілом на пляжі:"справжня бразилійка".