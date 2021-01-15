Відома модель Тіна Кунакі, дружина Венсана Касселя, показала себе на відпочинку

На фото красуня здалася в бікіні на мотузочках. Тіна розвернулася боком, хвалячись пишними формами. Кунакі залишила волосся розпущеним, взявшись за ними руками. Модель виглядала бездоганно і заманила млосним видом до себе на пляж, де і влаштувала фотосесію в напівтемряві. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Піти завтра вбиває моє серце", - написала красуня.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Залишся назавжди", "Ти вбиваєш мене від усього серця", "тривога в Копакабані", "Бомба", "Богиня", " Вау !!! Я краще покладу цей шматок торта", "абсолютно красиво", "Моя королева найкраща на світі", "найкрасивіша русалка"," як ти посміла бути таким ідеальним", " ви впевнені, що у вас є дитина?", "Аріель нічого з собою не отримав!", "І наше серце вбиває бачити стільки краси".

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У себе в Instagram 23-річна модель поділилася пікантним кадром. Красуня знаходиться на відпочинку в теплих краях, звідки регулярно ділиться знімками в купальниках. Цього разу зірка вирішила трохи одягнутися, але від цього її образ не став менш спокусливим.

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