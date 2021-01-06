Молоденькая жена 54-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки поделилась новым эффектным фото с пляжа

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала несколько фото с пляжа. Девушка позировала в зеленом бикини, которое выгодно подчеркнуло ее идеальную форму. Трусики с высокой посадкой сделали акцент на округлых бедрах звезды и ее красивых ягодицах. Кроме этого, на фото можно было во всех подробностях рассмотреть плоский животик Кунаки и ее тонкую талию.

Зеленый лифчик без бретелей подчеркнул выразительные плечи девушки и ее красивые ключицы. Тина позировала для фото с мокрыми волосами, что придало снимку особой пикантности.

«Не называй меня маленькой», - подписала фото звезда, намекая на то, что обращается к мужу.

Судя по фото, оно было сделано во время отдыха. Вероятно, что модель фотографировал ее взрослый муж.

В комментариях экзотической красотке оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Редкая красота», «Я просто назову тебя красивой и соблазнительной», «Тебе идет бикини ммм», «Идеальная женщина», «Ты богиня», «Я называю тебя совершенством», «Уже так хорошо», «Солнечная девочка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тине Кунаки всего 23 года, в то время как Венсану недавно исполнилось 54 года.

Напомним, что Тина Кунаки в жаркой позе показала свои развлечения с супругом: "Шалуны".

Как сообщала Politeka, Тина Кунаки в микро-купальнике показала, чем подцепила звезду: «Само совершенство!».

Также Politeka писала, что 54-летний Венсан Кассель попытался зубами снять бикини с молодой жены: "Ты счастливчик".