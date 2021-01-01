53-річний актор Венсан Кассель опублікував пікантне фото зі своєю юною дружиною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Касселя у соцмережі.

Так, в акаунті актора з'явилось фото, на якому він разом зі своєю дружиною відпочиває на яхті - очевидно, саме так по-літньому пара вирішила відсвяткувати Новий рік.

На фотографії дружина Касселя, модель Тіна Кунакі, стоїть в купальнику і посміхається на камеру. В цей час її чоловік стоїть внизу та тримає в зубах зав'язку від купальника дружини.

При цьому вони обидва широко усміхаються та виглядають дуже щасливими.

У коментарях актора привітали з Новим роком та висловили захоплення новим фото з Тіною Кунакі.

"З Новим роком, аміго", "Ти щасливий чоловік", "Які гарні", Суперська фотографія", "Щастя вам", "Круті", - пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що дружина Касселя Тіна Кунакі похвалилася шовковою шкірою, забравшись у ванну.

Тіна була в чорному вбранні з блискучими стразами на лямках, які сяяли на її "шоколадному" тілі. Також зірка одягла кілька срібних прикрас на руки, браслети сяяли на зап'ястях, а на тонких пальцях - красиві колечка.

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