53-летний актер Венсан Кассель опубликовал пикантное фото со своей юной женой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Касселя в соцсети.

Так, в аккаунте актера появилось фото, на котором он вместе со своей женой отдыхает на яхте - очевидно, именно так по-летнему пара решила отпраздновать Новый год.

На фотографии жена Касселя, модель Тина Кунаки, стоит в купальнике и улыбается на камеру. В это время ее муж стоит внизу и держит в зубах завязку от купальника жены.

При этом они оба широко улыбаются и выглядят очень счастливыми.

В комментариях актера поздравили с Новым годом и выразили восхищение новым фото с Тиной Кунаки.

"С Новым годом, амиго", "Ты счастливый мжчина", "Какие красивые", Суперская фотография", "Счастья вам", "Крутые", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что жена Касселя Тина Кунаки похвасталась шелковой кожей, забравшись в ванную.

Тина была в черном наряде с блестящими стразами на лямках, которые сияли на ее "шоколадном" теле. Также звезда надела несколько серебряных украшений на руки, браслеты сияли на запястьях, а на тонких пальцах - красивые колечки.

Напомним, эффектная жена Венсана Касселя задрала ножку и похвасталась своими "бриллиантами": "Моя королева".

Как сообщала Politeka, молоденькая жена Венсана Касселя сверкнула формами в мини, расслабившись на диване: "божественная красота".

Также Politeka писала, что Молодая жена Венсана Касселя покорила неожиданным образом, муж не сдержался:"классическая красота".