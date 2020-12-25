Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі, показала, як вони проводили час з чоловіком три роки тому

Екзотична красуня, від якої втратив голову відомий актор, підкорила образом в білому топіку, повідомляє Politeka.net. Зірка розмістила відповідне фото в своєму Instagram.

Модель позувала, присівши між ніг свого чоловіка. Тим часом Кассель заплітав кіски Кунакі.

Спокусниця одягла світлий топік, який ідеально сидів на її пишних грудях. Бюст виставився з великого вирізу і притягував погляд.

Модель дивилася в камеру, не відриваючись, поки чоловік, тримаючи в губах гребінець, робив їй зачіску. Обидва виглядали, як дорослі пустуни.

Архівний кадр був розміщений в сторіс, тому не зміг зібрати багато лайків і коментарів у відкритому доступі, як інші знімки зірки.

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписано 1,1 мільйона користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі похвалилася шовковою шкірою забравшись у ванну.

Тіна була в чорному вбранні з блискучими стразами на лямках, які сяяли на її "шоколадному" тілі.

Також зірка одягла кілька срібних прикрас на руки, браслети сяяли на зап'ястях, а на тонких пальцях - красиві колечка.

"Незалежно від того, наскільки складним був цей рік, у нас завжди є можливість змінюватися...",- написала модель.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кунаки темношкіра красуня вирішила влаштувати фотосесію на свіжому повітрі. Для повного єднання з природою вона забралася на пагорб, покритий зеленою травою, і позувала на тлі яскраво-блакитного неба.

Нагадавши, ефектна дружина Венсана Касселя задерла ніжку і похвалилася своїми "діамантами": "Моя королева".

Як повідомляла Politeka, молоденька дружина Венсана Касселя блиснула формами в міні, розслабившись на дивані: "божественна краса".

Також Politeka писала, що Молода дружина Венсана Касселя підкорила несподіваним чином, чоловік не стримався:"класична краса".