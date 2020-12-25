Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, показала, как они проводили время с супругом три года назад

Экзотичная красотка, от которой потерял голову известный актер, покорила образом в белом топике, сообщает Politeka.net. Звезда разместила соответствующее фото в своем Инстаграм.

Модель позировала, присев между ног своего супруга. Тем временем Кассель заплетал косички Кунаки.

Соблазнительница надела светлый топик, который идеально сидел на ее пышной груди. Бюст выставился из большого выреза и притягивал взгляд.

Модель смотрела в камеру, не отрываясь, пока супруг, держа в губах гребешок, делал ей прическу. Оба смотрелись, как взрослые шалуны.

Архивный кадр был размещен в сторис, поэтому не смог собрать много лайков и комментариев в открытом доступе, как другие снимки звезды.

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписан 1,1 миллиона пользователей сети.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки похвасталась шелковой кожей забравшись в ванну.

Тина была в черном наряде с блестящими стразами на лямках, которые сияли на ее "шоколадном" теле.

Также звезда надела несколько серебряных украшений на руки, браслеты сияли на запястьях, а на тонких пальцах - красивые колечки.

"Независимо от того, насколько сложным был этот год, у нас всегда есть возможность меняться...", - написала модель.

Ранее сообщалось, что Тина Кунаки темнокожая красотка решила устроить фотосессию на свежем воздухе. Для полного единения с природой она забралась на холм, покрытый зеленой травой, и позировала на фоне ярко-голубого неба.

Напомним, эффектная жена Венсана Касселя задрала ножку и похвасталась своими "бриллиантами": "Моя королева".

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