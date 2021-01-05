Дружина відомого актора Венсана Касселя Тіна Кунаки вразила розкішною фігурою, примірявши мікроскопічне бікіні

Як розповідає Politeka, знімки були розміщені на сторінці красуні в Instagram.

Так, на першому знімку видно, що Кунакі в мікроскопічному бікіні демонструє розкішний вигляд ззаду. Як можна помітити, модель стоїть на краю яхти, тримати за трос.

На іншій фотографії красуня постає перед камерою вже після того, як поплавала. Кунаки тримається за поручні, вдивляючись кудись убік.

Попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її шанувальники буквально «вибухнули» компліментами на адресу кумира.

"Боже, ти сама досконалість", "Божественні вигини", "ти просто бомба", "Ти ангел, що зійшов з небес", "це чиста пожежа", "хороша фотка", "я в захваті від твого тіла", "бомбезний вигляд", - пишуть вони.

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На фото Тіна позувала у воді без одягу і білизни. Красуня прикрила найпікантніше за хвилями, сидячи в профіль до фотографа. Дівчину зовсім не бентежив такий образ і вона хвалилася ідеальними рисами обличчя. Красуня на декількох кадрах показала, як розважається в морі.

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