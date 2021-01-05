Жена известного актера Венсана Касселя Тина Кунаки впечатлила роскошной фигурой, примеряв микроскопическое бикини

Как рассказывает Politeka, снимки были размещены на странице красотки в Instagram.

Так, на первом снимке видно, что Кунаки в микроскопическом бикини демонстрирует роскошный вид сзади. Как можно заметить, модель стоит на краю яхты, держать за трос.

На другой фотографии красотка предстает перед камерой уже после того, как поплавала. Кунаки держится за перила, вглядываясь куда-то в сторону.

Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее поклонники буквально «взорвались» комплиментами в адрес кумира.

«Боже, ты само совершенство», «божественные изгибы», «ты просто бомба», «ты ангел, сошедший с небес», «это чистый пожар», «хорошая фотка», «я в восторге от твоего тела», «бомбезный вид», - пишут они.

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На фото Тина позировала в воде без одежды и белья. Красотка прикрыла самое пикантное за волнами, сидя в профиль к фотографу. Девушку совсем не смущал такой образ и она хвасталась идеальными чертами лица. Красотка на нескольких кадрах показала, как развлекается в море.

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