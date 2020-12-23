Жена известного 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, показала себя и рассказала о солнце
На фото Тина позировала в воде без одежды и белья. Красотка прикрыла самое пикантное за волнами, сидя в профиль к фотографу. Девушку совсем не смущал такой образ и она хвасталась идеальными чертами лица. Красотка на нескольких кадрах показала, как развлекается в море. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Замороженная под солнцем", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Русалка", "Нет, но!! столько красоты", "Завораживающая Тина", "Ты очень красивая", "Очень красивые картинки", "когда ты меня удочеришь", "Ты такой счастливчик", "У тебя лучшая картинка", "Я падаю назад", "Самая красивая в мире !", "Океан сотрудничал", "Вы идеальны", "Я отдаю предпочтение второму", "Под вспышками, на песке, в воде ... всегда это очарование".
Напомним, юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, покорила своим великолепием.
Модель в этот раз похвасталась шелковой кожей забравшись в ванну.
Тина была в черном наряде с блестящими стразами на лямках, которые сияли на ее "шоколадном" теле.
Также звезда надела несколько серебряных украшений на руки, браслеты сияли на запястьях, а на тонких пальцах - красивые колечки.
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