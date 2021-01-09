Молоденькая жена 54-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки поделилась эффектным фото с пляжа

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором продемонстрировала свою аппетитную фигуру во всей красе. Модель была одета в темный коричневый купальник, который удачно гармонировал с ее шоколадного цвета кожей. Аппетитная грудь звезды была обтянута тесным купальником.

Чтобы придать пикантности фото, Тина потянула за завязочки трусиков от купальника. Модель засветила свои округлые бедра и тонкую талию. Образ завершали африканские косички и кепка.

«Я скучаю по своей Бразилии», - подписала фото звезда.

В комментариях молодой красотке оставили массу приятных слов.

«Самая горячая!», «Великолепная, Красавица», «Очень красиво», «Какая бомба! Самая красивая женщина», «Отлично», «Самая красивая натуральная женщина, которую я когда-либо видел, действительно создала прелестные фото», «Номер один», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тине Кунаки всего 23 года. Со своим звездным мужем она познакомилась случайно. Как утверждает девушка, при знакомстве она даже не знала, что Венсан известный актер. Пара вместе уже более двух лет. У них есть дочка Амазония.

Напомним, что Тина Кунаки появилась на пляже в странном образе без купальника: "Соломенная шляпа и...".

Как сообщала Politeka, Тина Кунаки подразнила «персиками», обтянув их полоской ткани: «Это волшебство».

Также Politeka писала, что Тина Кунаки подразнила мужа аппетитными формами в мини-бикини: «Не называй меня…».